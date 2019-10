Μπάσκετ: Φοβερός Προμηθέας, υπέταξε την Βίρτους των εκατομμυρίων!

Ένα εκκωφαντικό ξέσπασμα του Προμηθέα στο τέταρτο δεκάλεπτο, ήταν αρκετό για να χαρίσει στους Αχαιούς μία ιστορική νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια του Μίλος Τεόντοσιτς.

Η ομάδα του Μάκη Γιατρά επικράτησε με 78-69 των Ιταλών, για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup, αυξάνοντας σε 3-1 το ρεκόρ της και δίνοντας τέλος το αήττητο της Βίρτους στον πρώτο όμιλο (3-1).

Μπορεί να έπαιζε κόντρα στη σπουδαία Μπολόνια του Τζόρτζεβιτς και του Τεόντοσιτς, περσινή κάτοχο του Basketball Champions League και αήττητοι φέτος, μπορεί να μην είχε τον καλύτερο ψηλό του, Οκτάβιους Έλις, μπορεί να έχασε τον Μπόγρη με φάουλ όλο το δεύτερο ημίχρονο σχεδόν, αλλά τα τρομερά παιδιά του Προμηθέα δεν σταματάνε πουθενά.

Με ατσάλινη άμυνα, κράτησαν τους Ιταλούς 25 πόντους κάτω από τον επιθετικό τους μέσο όρο και με μυαλό κομπιούτερ στα κρίσιμα στην επίθεση πήραν την σπουδαιότερη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας τους μέχρι τώρα και σκαρφάλωσαν στην κορυφή του ομίλου τους, μία αγωνιστική πριν το φινάλε του πρώτου γύρου.

Κορυφαίος για τους Πατρινούς ήταν ο Λάνγκστον Χολ με 16 πόντους και 6 ασίστ, τα περισσότερα στο δεύτερο μέρος, ενώ κλειδί της νίκης ήταν ο Δημήτρης Αγραβάνης που αγωνίστηκε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο σαν σέντερ έχοντας 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, και κάποιες εκπληκτικές άμυνες στο παλμαρέ του.

