Μπαρτσελόνα: Ξεφορτώθηκε τον Μάλκομ και πήρε τα λεφτά της πίσω χάρη στους Ρώσους (pic)

Μόλις ένα χρόνο κράτησε η θητεία του Μάλκομ στη Μπαρτσελόνα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος μεταγράφηκε πέρυσι στους Καταλανούς από τη Μπορντό, δεν κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού στα πλάνα του Ερνέστο Βαλβέρδε και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, η οποία συμφώνησε να καταβάλλει 40 εκατομμύρια ευρώ (συν άλλα πέντε υπό μορφήν μπόνους) στους πρωταθλητές Ισπανίας για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή τους, οι «μπλαουγκράνα» διατηρούν και ποσοστό μεταπώλησης του 22χρονου πoδοσφαιριστή, χωρίς να διασαφηνίζουν το ποσοστό.

Ο Μάλκομ κατέγραψε την περσινή χρονιά 24 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα (τις περισσότερες ως αναπληρωματικός) και σημείωσε τέσσερα τέρματα, πρόλαβε όμως να πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός σούπερ καπ Ισπανίας.

[LATEST NEWS]

Agreement with Zenit Saint Petersburg for the transfer of Malcom

📋 All the details

👉 https://t.co/13TplfQrZI pic.twitter.com/zY54pVKD9P

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2019