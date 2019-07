Μπαρτσελόνα: Άρπαξε από τα χέρια της Παρί Σεν Ζερμέν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Αγγλίας (pic)

Στην μεταγραφή της ζωής του προχώρησε ο 16χρονος Λούι Μπάρι, που άφησε τη Γουέστ Μπρομ, απέρριψε πολλούς μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μπαρτσελόνα!

Τα βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Μπάρι βρισκόταν στη διαδικασία υποβολής σε ιατρικές εξετάσεις από την πρωταθλήτρια Γαλλίας, Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά οι Καταλανοί κατάφεραν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή να τον πείσουν και να υπογράψει στην ομάδα τους.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που έκλεισε τα 16 χρόνια του τον περασμένο μήνα, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Μπαρτσελόνα (μέχρι το 2022) και θα αγωνίζεται για την ομάδα κάτω των 19 ετών, ενώ η Γουέστ Μπρομ θα λάβει 235.000 λίρες ως αποζημίωση.

«Ο Μπάρι είναι διεθνής με την αγγλική ομάδα Κ16, για την οποία έχει παίξει σε εννέα αγώνες και σημείωσε επτά τέρματα. Την επόμενη σεζόν θα είναι μέλος της ομάδας Κ19 της Μπάρτσα», ανακοίνωσαν μέσω της ιστοσελίδας τους οι Καταλανοί.

Ο ταλαντούχος Μπάρι εντάσσεται στον αυξανόμενο αριθμό νεαρών Άγγλων ποδοσφαιριστών που έχουν μετακομίσει σε ξένους συλλόγους, όπως ο 19χρονος Τζέιντον Σάντσο της Ντόρτμουντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν σημείωσε 13 τέρματα και είχε 19 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Louie Barry has joined FC Barcelona. The 16-year-old English striker, signed from West Bromwich Albion, will play for the Under-19s A team.

Welcome to Barça, Louie!

FC Barcelona July 11, 2019