Μπάγερν: Ταράζει τα νερά στη Euroleague με την απόκτηση Γκρεγκ Μονρό, προσβλέπει την κορυφή (video)

Οι ηχηρές μεταγραφές από ομάδες της Euroleague διαδέχονται η μία την άλλη το φετινό καλοκαίρι και η Μπάγερν Mονάχου δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα.

Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Γκρεγκ Μονρό, του 29χρονου σέντερ με πολυετή και πρωταγωνιστική παρουσία στο ΝΒΑ, ενισχύοντας αφάνταστα τη frontline τους ενόψει γερμανικού πρωταθλήματος αλλά και Euroleague.

Ο Μονρό ήταν νούμερο επτά στο ντραφτ του 2010 και θα φύγει για πρώτη φορά στη καριέρα του από το ΝΒΑ.

Τελείωσε την περασμένη σεζόν στους Φιλαδέλφεια 76ερς, έχει παίξει συνολικά 632 αγώνες σε Πίστονς, Μπακς, Σανς, Σέλτικς, Ράπτορς και Σίξερς μέσα σε εννέα χρόνια, αποτελώντας κάποτε μάλιστα και συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στην καριέρα του μετρά κατά μέσο όρο 13.2 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά αγώνα.

🔴⚪ Welcome to the #Bayern Family, Moose!

Alles zur Verpflichtung von Greg @M10OSE Monroe:

🇩🇪 https://t.co/Ap2U2DUZIg

🇺🇸 https://t.co/pD5ht5HIyS

ℹ️ 2.11m 120kg Lefty

ℹ️ NBA Draft 2010 – 7th Pick#GregAttack #GregMonroe #FCBBroster #FCBB

🎥 Footage rights belong to the @NBA pic.twitter.com/05F6rgmFzl

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) July 25, 2019