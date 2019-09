Μουντομπάσκετ: Την έβδομη και χειρότερη θέση στην ιστορία τους κατέλαβαν οι ΗΠΑ (videos)

Απογοητευμένοι επιστρέφουν από το Πεκίνο στις ΗΠΑ οι αστέρες του Γκρεγκ Πόποβιτς, καθώς η έβδομη θέση που κατέλαβαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας αποτελεί τη χειρότερη στην ιστορία των Αμερικανών στη διοργάνωση.

Μια ομάδα που στερήθηκε μεν των μεγάλων αστέρων της από το ΝΒΑ, αλλά παρέμενε φαβορί για το βάθρο έστω και με τα δεύτερα, στον καταληκτικό αγώνα της κλήθηκε να διεκδικήσει την έβδομη θέση απέναντι στην Πολωνία, την οποία νίκησε με 87-74.

Οι ΗΠΑ ξέφυγαν και με +19 (38-19) και έκαναν αυτό που έπρεπε για να αποχαιρετήσουν με νίκη τη διοργάνωση παρά το γεγονός πως οι Πολωνοί μείωσαν με αντεπίθεση.

Μετά τον παταγώδη αποκλεισμό τους από τη Γαλλία στον προημιτελικό και μία ακόμη ήττα από την επίσης σοκαρισμένη για την αποτυχία της Σερβία στον αγώνα για τις θέσεις 5-8, οι Αμερικανοί έγραψαν με μελανά γράμματα το χειρότερο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας που γέννησε το μπάσκετ.

Η έκτη θέση το 2002 στην Ινδιανάπολη ήταν μέχρι το 2019 η πιο χαμηλή των Αμερικανών στη διοργάνωση που δύο φορές έχουν τερματίσει πέμπτη (1970 & 1978) και δύο φορές τέταρτοι (1963, 1967), στις πέντε μοναδικές φορές πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας που έμειναν εκτός βάθρου σε σύνολο 17 διοργανώσεων. Πλέον, μετρούν έξι απουσίες από το βάθρο σε δεκαοκτώ Παγκόσμια Κύπελλα.

Σε αυτές τις δώδεκα παρουσίες στο βάθρο, οι ΗΠΑ έχουν κατακτήσει πέντε χρυσά μετάλλια (1954, 1986, 1994, 2010, 2014), τρία ασημένια (1950, 1959, 1982) και τέσσερα χάλκινα μετάλλια (1974, 1990, 1998, 2006), αλλά δεν θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν η πρώτη εθνική ομάδα με έξι χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού πέντε χρυσά μετάλλια είχε κατακτήσει και η Γιουγκοσλαβία.

Κι όμως στην Κίνα, οι κάτοχοι του τίτλου είχαν προσγειωθεί με στόχο να γίνουν η πρώτη ομάδα στην ιστορία που πετυχαίνει το three-peat, έχοντας βρεθεί στην κορυφή του κόσμου το 2010 στην Κωνσταντινούπολη και το 2014 στη Μαδρίτη!

Οι αήττητοι στην πρώτη φάση Πολωνοί (3-0) που έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά με μόνο μία ήττα σε πέντε αγώνες (4-1), πριν αποκλειστούν από τους φιναλίστ Ισπανούς (προημιτελικός) και εν συνεχεία από τους Τσέχους (θέσεις 5-8) επιστρέφουν στη Βαρσοβία με την όγδοη θέση και θα διεκδικήσουν σε Προολυμπιακό Τουρνουά το ερχόμενο καλοκαίρι την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Για την ιστορία πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ στον τελευταίο αγώνα τους στην Κίνα αναδείχτηκε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Τζο Χάρις (14π.), Κρις Μίντλετον (13π.) και Χάρισον Μπαρνς (10π.).

Οι Σμαρτ, Ουόκερ και Τέιτουμ δεν αγωνίστηκαν από τις ΗΠΑ. Από την Πολωνία, ο Ματέους Πονίτκα σημείωσε 18 πόντους, ο Άνταμ Βατσίνσκι 17 και 15 πόντους πέτυχε ο Εϊ Τζέι Σλότερ.

.@usabasketball 🇺🇸 defeat @KoszKadra 🇵🇱 to finish in 7th place at the #FIBAWC#USAPOL pic.twitter.com/DYAWQ7tDuP

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 14, 2019