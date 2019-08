Μουντομπάσκετ: Νίκησε το άγχος και έκανε θετικό ποδαρικό η οικοδέσποινα Κίνα (pic)

Γεύση ικανοποίησης άφησε στο ένα δισ. και κάτι φιλάθλους της η εθνική Κίνας, συνδυάζοντας με νίκη 70-55 επί της Ακτής Ελεφαντοστού την πρεμιέρα των υποχρεώσεών της στο δικό της Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με ηγέτη τον έμπειρο και με τεράστια θητεία στο ΝΒΑ Γι Γιανλιάν (19π., 8ρ.) και άξιο συμπαραστάτη τον Αϊλούν Γκουό (17π., 9ασ.), οι Κινέζοι πήραν τους πρώτους δύο βαθμούς τους στην «Cadillac Arena» του Πεκίνου.

Οι καλαθοσφαιριστές της Ακτής Ελεφαντοστού είχαν μόλις 11/40 δίποντα, ποσοστό που δεν μπόρεσαν να καλύψουν από τη γραμμή του τριπόντου (7/23), από την οποία η Κίνα τα έσπασε με 1/10!

Οι Κινέζοι, στον αντίποδα, είχαν 28/45 δίποντα και υποχρεώνοντας σε 21 λάθη την αφρικανική ομάδα δεν προβληματίστηκαν για τα 8 λιγότερα ριμπάουντ. Μόνος καλαθοσφαιριστής που σημείωσε διψήφιο νούμερο πόντων για την Ακτή Ελεφαντοστού ήταν ο Γκάι Λόντρι Έντι με 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 29-29, 41-51, 55-70

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (Πάολο Ποβία): Αμπουό 6 (1), Μπάμπα 3 (1), Φοφάνα 8 (1), Πάμπα, Τόμπσον 7, Ντιαμπατέ 8 (2), Έντι 10 (2), Κονέ 9, Σιε, Ζέρμπο 4

ΚΙΝΑ (Λι Ναν): Γκουό 17, Βανγκ 7, Ζάι 10, Ζάο Τζ. 2, Ζου 12 (1), Αμπουντουρεξίτι, Φανγκ, Γι 19, Ζάο Ρ. 3

Yi Jianlian (19pts) & China 🇨🇳 showed up in their 🏡 !#ChinaGotGame#CIVCHN pic.twitter.com/zbDJiT0K5X

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 31, 2019