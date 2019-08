Μουντομπάσκετ: Νίκη με πάρτι από τη γραμμή του τριπόντου η Ισπανία (video)

Με μπροστάρηδες τον πόιντ γκαρντ των Φοίνιξ Σανς, Ρίκι Ρούμπιο (17π., 3/4 τρ., 9ασ.) και τον γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Γιουλ (16π., 4/6 τρ., 5ασ.), η Ισπανία έφτασε εκ του ασφαλούς στη νίκη, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, στην Γκουανγκζού.

Οι Ίβηρες επικράτησαν με 101-62 της Τυνησίας, θέτοντας τις βάσεις για την κατοστάρα με την απόδοσή τους στην τρίτη περίοδο, όταν έκαναν επιμέρους σκορ 30-8! Με 17/33 τρίποντα (την ώρα που ο Μαρκ Γκασόλ είχε 0/3), οι καλαθοσφαιριστές του Μάριο Πάλμα έμειναν με κατεβασμένα χέρια στο δεύτερο μέρος και απλώς περίμεναν να τελειώσει το μαρτύριο.

Ο ΝΒΑερ της Τυνησίας, Σαλάχ Μεχρί, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Βόρειας Αφρικής με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, αλλά υπέπεσε σε 5 λάθη! Οι Ισπανοί αντιμετωπίζουν το Πουέρτο Ρίκο (15:30) και η Τυνησία το Ιράν (11:30 π.μ.) τη Δευτέρα (2/9) για την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 42-39, 72-47, 101-62

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Μπεϊράν 2, Κλαβέρ 12 (2), Κολόμ 3 (1), Φερνάντεθ 7 (2), Γκασόλ 10, Ερνανγκόμεθ Χ. 13 (1), Ερνανγκόμεθ Ου. 8, Γιουλ 16 (4), Οριόλα 1, Ραμπασέδα, Ρίμπας 12 (4), Ρούμπιο 17 (3)

ΤΥΝΗΣΙΑ (Μάριο Πάλμα): Αμπάντα 2, Μπεν Ρομντάνε 7, Τσενούφι 6 (1), Ελ Μαμπρούκ 2, Χαντιντάνε 12 (2), Γκιάζα 2, Κνιόουα 6 (2), Μεχρί 15 (1), Ρολ 8 (1), Σλιμάνε 2

