Μουντομπάσκετ: Με το ενάμισι πόδι στην οκτάδα η Αυστραλία (pic)

Η Αυστραλία πήρε μια επαγγελματική νίκη, απέναντι στη μαχητικότατη Δομινικανή Δημοκρατία, διεύρυνε σε 4-0 το αήττητο της στο δωδέκατο όμιλο και πλέον βρίσκεται εν αναμονή του αγώνα της Γαλλίας με τη Λιθουανία, όπου με νίκη των «τρικολόρ» εξασφαλίζει από την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Τα «καγκουρό» επικράτησαν με 82-76, εξαργυρώνοντας την κυριαρχία τους σε ριμπάουντ (39 έναντι 30) και ασίστ (30 έναντι 18). Στον αντίποδα, η ομάδα του Νέστορ Γκαρσία, η οποία υπέστη τη δεύτερη ήττα της στην διοργάνωση, παρουσιάστηκε άκρως ανταγωνιστική, εκμεταλλευόμενη τα πολλά λάθη (16) των Αυστραλών.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη δεύτερη φάση τη Δευτέρα (9/9), απέναντι στη Γαλλία, ο «συνήθης ύποπτος» Πάτι Μιλς με 19 πόντους και 9 ασίστ, ενώ από τη Δομινικανή Δημοκρατία, που αντιμετωπίζει την ίδια ημέρα τη Λιθουανία, ξεχώρισε ο Ελόι Βάργκας με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Οι Αυστραλοί τα χρειάστηκαν μέχρι το 25΄, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το ισόπαλο 46-46. Ωστόσο, ένα σερί 7-0, δια χειρός Μιλς και Κλέι, βοήθησε τα «καγκουρό» να ξεφύγουν με 53-46 στο 27΄ και να μην αισθανθούν την ανάσα των αντιπάλων μέχρι τη λήξη.

Παρά τις προσπάθειες των Μεντόσα και Ρόμπερτς από την περιφέρεια, ο Μιλς είχε τις λύσεις σε δημιουργία και εκτέλεση από τα 6.75, διαμορφώνοντας το 71-60 για την Αυστραλία στο 34΄ και οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στην πόρτα των προημιτελικών Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου αν προκριθούν θα δώσουν το παρών για πέμπτη φορά στην Ιστορία τους σε δώδεκα συμμετοχές.

