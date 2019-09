Μουντομπάσκετ: Με ανατροπή η Γαλλία, κέρδισε τον «μικρό» τελικό και ανέβηκε στο βάθρο

Με ανατροπή από το -15, η Γαλλία υπερασπίστηκε το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει το 2014 στην Ισπανία και θα ανέβει ξανά στο βάθρο, πέντε χρόνια αργότερα, στην Κίνα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019! Οι «μπλε» επικράτησαν με 67-59 της πρωτάρας σε τετράδα Αυστραλίας, στον «μικρό» τελικό της διοργάνωσης στο Πεκίνο.

H Γαλλία ήταν η μοναδική εθνική ομάδα από τις τέσσερις φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014 που προκρίθηκε στην τετράδα και στην Κίνα! Και τα κατάφεραν! Χάρισαν στους συμπατριώτες τους ένα δεύτερο χάλκινο μετάλλιο, το οποίο είναι δεύτερο και στο σύνολο στις συμμετοχές τους σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Οι Γάλλοι ήταν στην τετράδα και το 1954, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν είχαν τερματίσει 4οι. Οι «τρικολόρ» μετρούν και δύο πέμπτες θέσεις, το 1963 στη Βραζιλία και το 2006 (Ιαπωνία). Οι Γάλλοι είχαν αποκλείσει στον προημιτελικό την κάτοχο του τίτλου στις δύο τελευταίες διοργανώσεις, εθνική των ΗΠΑ!

Αν και σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η εθνική ανδρών της Αυστραλίας έχει τερματίσει 4 φορές στην 4η θέση (Ρίο ντε Τζανέιρο 2016, 2000 Σίδνεϊ, 1996 Ατλάντα και 1988 Σεούλ), σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η τέταρτη είναι η καλύτερη που έχει πάρει ποτέ στην ιστορία της. Μέχρι το 2019, τα «καγκουρό» είχαν να επιδείξουν μόνο 5ες θέσεις: Το 1994 στο Τορόντο και το 1982 στην Μπογκοτά.

Ο Αλμπισί ήταν αυτός που με τρίποντα στα τελευταία τρία λεπτά είπε «όχι» στην απόπειρα της Αυστραλίας να επιστρέψει! Με δικό του τρίποντο οι Γάλλοι προσπέρασαν με 58-56, εκείνος διαμόρφωσε και το 63-56, 1:06 πριν τη λήξη, έξω από τα 6.75! Οι Γάλλοι που είχαν τα χειρότερα ποσοστά σε δίποντα στο α΄ μέρος, πέτυχαν πολύ μεγάλα σουτ στο δεύτερο μέρος έχοντας συνδεθεί πλέον με το καλάθι.

Με 19 πόντους (3/8 τρίποντα) ολοκλήρωσε τον «μικρό» τελικό, ο Νάντο ντε Κολό και με 16 πόντους ο Εβάν Φουρνιέ που τα έσπαγε στο πρώτο εικοσάλεπτο. Αυτός όμως που έδωσε το έναυσμα στην τρίτη περίοδο για ανατροπή, βγάζοντας απίστευτη ενέργεια και στα δύο μισά του παρκέ ήταν ο Νικολά Μπατούμ (9π., 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ).

Ο Τζο Ινγκλς έκανε τον αγώνα της ζωής του για τρία δεκάλεπτα, διάστημα στο οποίο σημείωσε 17 πόντους! Μετά όμως σιώπησε! Δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να κατακτήσει ένα πρώτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο ο Πάτι Μιλς (15π.), αφού κι εκείνος δεν ήταν αυτός που χρειαζόταν η Αυστραλία στην τέταρτη περίοδο.

.@FRABasketball 🇫🇷 finish the #FIBAWC in third place! 🥉 Defeat @BasketballAus 🇦🇺 to close up their campaign. #FranceGotGame #FRAAUS pic.twitter.com/dflbWnwPZW

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019