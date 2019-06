Μουντιάλ U20: Μια τρομερά χρυσή φουρνιά της Ουκρανίας έδειξε χαρακτήρα και σήκωσε το τρόπαιο (pic)

Μια τρομερά χρυσή φουρνιά της Ουκρανίας κατάφερε να κατακτήσει το Μουντιάλ U20 μετά την επικράτηση της με 3-1 στον τελικό της διοργάνωσης κόντρα στη Νότια Κορέα.

Με τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης Αντρέι Λούνιν να παίρνει το βραβείο του MVP της διοργάνωσης λόγω των εξαιρετικών επεμβάσεων του έφτασε σε μια ιστορική κατάκτηση του τροπαίου, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο πέμπτο λεπτό του παιχνιδιού.

Ο άσος της Βαλένθια Κανγκίν Λι ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, ωστόσο τα δύο γκολ του Σουπριαχά στο 34ο και στο 52ο ανέτρεψαν την κατάσταση.

Οι Ουκρανοί που διατηρούσαν τον έλεγχο της αναμέτρησης σφράγισαν τη νίκη τους στο 89ο λεπτό: Ο Τσβιταϊσβίλι ξεκίνησε κούρσα πίσω από το κέντρο του γηπέδου και εκτέλεσε για το τελικό αποτέλεσμα.

🙌🙌🙌WORLD CHAMPIONS🙌🙌🙌

Congratulations to @FFUKRAINE🇺🇦 for winning their first #U20WC, beating South Korea 3-1 in Lodz🏆 pic.twitter.com/sFVuZrXiZQ

— UEFA.com (@UEFAcom) June 15, 2019