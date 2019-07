Μόνιμα στην Τσέλσι ο Κόβατσιτς, ενίσχυση κόντρα στο μεταγραφικό εμπάργκο των Λονδρέζων

Πoδοσφαιριστής της Τσέλσι με κανονική μεταγραφή είναι ο Ματέο Κόβατσιτς, με τους «μπλε» να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά από μια αξιοπρόσεκτη σεζόν κατά την οποία αγωνίστηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ως δανεικός (51 εμφανίσεις, οι 36 ως βασικός), ο Κροάτης κεντρικός χαφ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τον σύλλογο του Λονδίνου, με τις φήμες να θέλουν την Τσέλσι να έχει καταβάλει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ για τα δικαιώματά του.

Η κίνηση έρχεται κόντρα στο μεταγραφικό εμπάργκο των Λονδρέζων μιας και το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε υπογραφεί πριν μπει σε σειρά και εν τέλει τελεσιδικήσει η απόφαση για την τιμωρία.

