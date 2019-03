Μοναδικό επίτευγμα από Γιουνάιτεντ: Η πρώτη ομάδα που ανατρέπει 0-2 στα νοκ άουτ του Champions League (pic)

Tρομερή, ιστορική, ανεπανάληπτη ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Παρί Σεν Ζερμέν!

Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ επικράτησε 3-1 της Παρί στο «Παρκ ντε Πρενς» και έγινε η πρώτη ομάδα στα χρονικά του Champions League που προκρίνεται έχοντας χάσει στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της με δύο τέρματα διαφορά.

1 – Manchester United are the first team in Champions League history to progress to the next round having lost by two or more goals at home in the first leg of a knockout match. Incredible. #PSGMUN

