0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ανάρτηση στα socia; media από Βούγιαντιν Σάβιτς .

Ο αμυντικός του ΑΠΟΕΛ αισθάνεται χαρούμενος που θα ξανά δει… την μπάλα ενώ παράλληλα στέλνει μήνυμα τίτλου.

“happy to see you soon⚽️🙏🏻 #apoel #winchampionship 🔵🟠🔵🟠🔵” – “Χαρούμενος που θα σε δω σύντομα #apoel #Θα κερδίσουμε το πρωτάθλημα” η ανάρτηση του Σέρβου στόπερ των “γαλαζοκιτρίνων”.

https://www.instagram.com/savicvujadin/?utm_source=ig_embed