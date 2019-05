Μίλησε για όλα ο Στεφανος Τσιτσιπάς: «Με εμπνέει η Σάκκαρη, θα δω τον τελικό της Eurovision» (video)

Για όλους και για όλα μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τον χαμένο ημιτελικό με τον Ραφαέλ Ναδάλ στο τουρνουά της Ρώμης.

Ανέλυσε τους λόγους της ήττα, αναφέρθηκε στην έμπνευση που παίρνει από τη Μαρία Σάκκαρη, στην συμμετοχή του στο Ρολάν Γκαρός ενώ σχολίασε πως ο αποκλεισμός του από τον τελικό του δίνει την ευκαιρία να δει τον τελικό της Εurovision.

«Δεν είχα έλεγχο στα χτυπήματα»

«O Ναδάλ έχει συγκεκριμένα στάνταρ στο παιχνίδι του. Το παιχνίδι του ήταν το ίδιο σε σχέση με τη Μαδρίτη. Νομίζω το γήπεδο ήταν διαφορετικό. Ηταν πολύ πιο αργό. Υποθέτω αυτό τον βοηθάει. Νιώθει πιο σίγουρος με τον εαυτό του, έχει περισσότερο χρόνο να εκτελέσει το πλάνο του. Στη Μαδρίτη το γήπεδο και οι μπάλες ήταν γρηγορότερα. Σήμερα οι ίδιες μπάλες μου φαινόντουσαν πιο αργές και είχε το χρόνο να μου κάνει passing shot όταν ανέβαινα στο φιλέ. Εγώ δεν ένιωθα ότι είχα τον έλεγχο στα χτυπήματά μου».

«Δεν είναι ανίκητος ο Ναδάλ»

Σχετικά με την απόδοση του Ναδάλ στο χώμα και την τέταρτη ήττα σε πέντε αγώνες με τον Ισπανό τόνισε: «Τα χτυπήματά του είναι πολύ γρήγορα. Είναι πολύ επικίνδυνος στο χώμα. Αλλά στο χώμα νιώθω πως έχω περισσότερο χρόνο να σκεφτώ. Είναι πολύ δύσκολο να τον κερδίσεις στο χώμα, αλλά δεν είναι ανίκητος, όπως είχε πει και κάποιος παλιότερα».

A 🏆, a final and a semi-final in the last three weeks.

And a new career-high ranking coming.

Well done, @StefTsitsipas 👏 pic.twitter.com/mOXrfRzGQg

— Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2019