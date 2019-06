Μέσι – Ρονάλντο: 4ος και 20ός ακριβότερος στον κόσμο, στην κορυφή φιγουράρει ο Μπαπέ (pics)

Το Ινστιτούτο Ερευνας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (CIES), όπως συνηθίζει κάθε χρόνο, εξέδωσε τη λίστα του με τους εκατο πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Υπολογίζοντας μεταξύ άλλων και την ηλικία, ήταν αναμενόμενο ότι οι πιο νέου σούπερ σταρ θα βρίσκονταν και πιο ψηλά.

Κάπως έτσι ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στην τέταρτη θέση με αξία πώλησης τα 167,4 εκατ. ευρώ. Αυτό βέβαια είναι θεωρητικό, καθώς αναμφίβολα θα κόστιζε πολύ περισσότερο σε μία υποτιθέμενη αγορά του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζεται στην εικοστή θέση με 118,1 εκατ. ευρώ, λίγα περισσότερα απ’ όσα πλήρωσε πέρσι η Γιουβέντους για να τον αποκτήσει.

Στην κορυφή ήταν αναμενόμενο να βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ, με τα 252 εκατ. ευρώ να φαντάζουν λίγα. Πίσω του ακολουθεί ο Μοχάμεντ Σαλάχ (219,6 εκατ.), ενώ ενδεικτικό είναι ότι από την πρώτη εισοσάδα οι δώδεκα αγωνίζονται στη Premier League.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές:

Last @CIES_Football Weekly Post for the 2018/19 season presents the 100 big-5 league players with the highest transfer values according to our exclusive algorithm: @KMbappe ahead of @MoSalah & @sterling7! Full list available for free at https://t.co/ZfCrtEP88k pic.twitter.com/6DDhYBRWa5

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 13, 2019