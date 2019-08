Μέσι ή Κριστιάνο; Δεν υπάρχει καν δίλημμα για τον κορυφαίο στον κόσμο όταν θα δεις το βίντεο!

Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Σίγουρα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ζει στον «αστερισμό τους» για μια και πλέον δεκαετία.

Με τα χρόνια οι δύο τους έχουν προσηλυτίσει εκατομμύρια πιστών οπαδών ου συχνά πυκνά διαφωνούν για το ποιος είναι ο κορυφαίος στον κόσμο ή ακόμα και ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ή ο Πορτογάλος υπερπαίκτης.

Το βίντεο που κυκλοφορεί και θα δείτε παρακάτω, δείχνει πρώην τεράστιους ποδοσφαιριστές όπως οι Φρανκ Λάμπαρντ, Ρίο Φέρντιναντ και Γκάρι Λίνεκερ να επιχειρηματολογούν με αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια για το ποιος είναι ο καλύτερος στον κόσμο.

Και η απάντηση είναι απλή και ίσως και να μην επιδέχεται αμφισβήτησης. Ο Ρονάλντο είναι υπέροχος ποδοσφαιριστής, μια ποδοσφαιρική μηχανή με απίστευτο κορμί και προσόντα, αλλά απλά δεν είναι ο κορυφαίος. Δεν είναι ο Λιονέλ Μέσι!

This video on Messi will give you goosebumps! 🐐pic.twitter.com/D8gZZnYOhF

— Football HQ (@FootbaII_HQ) August 2, 2019