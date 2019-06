Μέρα ανακοινώσεων στον Ολυμπιακό: Μετά τον Σουντανί επισημοποίησε και τη μεταγραφή του Μπρούνο (pic)

Μια ακόμα προσθήκη επισημοποίησε ο Ολυμπιακός. Μετά την απόκτηση του Χιλάλ Σουντανί, οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν επίσημα μέσω των social media και τον Μπρούνο Φελίπε.

Οι δύο μεσοεπιθετικοί ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά τεστ και πλέον ανήκουν επίσημα στο δυναμικό των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλγερινός υπέγραψε για τα επόμενα δύο χρόνια και ο Βραζιλιάνος για τρία. Από την Τετάρτη (19/6) αναμένεται να τεθούν στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος περιμένει πλέον να πληροφορηθεί το όνομα του αντιπάλου μεταξύ Αϊντχόφεν και Πλζεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα ενταχθώ στον Ολυμπιακό. Είμαι ευχαριστημένος που υπέγραψα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Εχω ακούσει πως είναι πολύ καλή η ατμόσφαιρα στο γήπεδο και ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους φιλάθλους μας και να ζήσω αυτή την ατμόσφαιρα» δήλωσε ο Σουντανί.

Μπρούνο Φελίπε καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Bruno Felipe welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#olympiacos #welcome #BrunoFelipe #WelcomeBruno pic.twitter.com/02SUbwS2XH

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 18, 2019