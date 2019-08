Με υψηλές προσδοκίες ο ΑΠΟΕΛ: «Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα!» (video)

Στους ρυθμούς της σπουδαίας ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τον πανίσχυρο Άγιαξ για τα πλέι οφ του Champions League, κινούνται τα πάντα πλέον στον ΑΠΟΕΛ.

Τη στιγμή, όπου πλέον μας χωρίζουν μόλις λίγες ώρες από την πρώτη κρίσιμη μάχη της Λευκωσίας (20/8, 22:00), οι ιθύνοντες του πρωταθλητών Κύπρου επιχειρούν να ανεβάσουν τις προσδοκίες του κόσμου τους ετοιμάζοντας ένα φιλμάκι για το αποψινό σπουδαίο ραντεβού.

Μάλιστα το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ο επίσημος ΑΠΟΕΛ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύεται και με τη λεζάντα: «Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Θέλουμε να ονειρευτούμε».

Φυσικά, το έργο των γαλαζοκιτρίνων απέναντι στον γίγαντα του ολλανδικού ποδοσφαίρου και τετράκις πρωταθλητή Ευρώπης μόνο εύκολο δεν είναι και θα χρειαστεί τη δυναμική στήριξη του κόσμου τους για να έρθει το ποθητό αποτέλεσμα.

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε ο ΑΠΟΕΛ για το παιχνίδι με τον Άγιαξ:

WHEN DREAMS BECOME REALITY…LET US DREAM 💛💙 #APOELFC #UCL #APOvAJAX pic.twitter.com/3qybWFbOWU

— APOEL FC (@apoelfcofficial) August 20, 2019