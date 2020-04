Με τον Φλικ στο τιμόνι ως το 2023 η Μπάγερν – ΦΩΤΟ

Κάθισε στον πάγκο της Μπάγερν ως υπηρεσιακός και ως λύση ανάγκης μετά την απόλυση του Νίκο Κόβατς, όμως απέδειξε ότι ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.

Ο Χανς-Ντίτερ Φλικ επανέφερε στην Μπάγερν το πνεύμα του νικητή, επί των ημερών του οι Βαυαροί έπαιξαν ουσιαστικά, αλλά και εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, κάτι που κεφαλαιοποιήθηκε με νέο συμβόλαιο.

Έτσι, η ομάδα του Μονάχου ανακοίνωσε την Παρασκευή την μονιμοποίηση του στον πάγκο της πρώτης ομάδας, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Hansi #Flick has extended his contract as #FCBayern head coach until 2023! ✍️#MiaSanMia #Flick2023 pic.twitter.com/UKTo8O89I8

