Με το ok της Κυβέρνησης επιστροφή στις προπονήσεις!

Αυτή η συγκατάθεση θα αφορά ατομικές προπονήσεις μέχρι και τη 17η Μαΐου, όταν και πιθανότατα θα ενταθεί το πρόγραμμα των ομάδων για να οριοθετηθεί η ημερομηνία επανεκκίνησης του πρωταθλήματος…

🚨 The Italian government has given the go. From tomorrow, Serie A clubs can do optional individual trainings in their training centers until May 17th.

— Francesco Porzio (@fraporzio95) May 3, 2020