Με την άφιξη του Μουρίνιο η σκηνή έναρξης του ντοκιμαντέρ της Τότεναμ

Με την άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο με το τρένο και τη βαλίτσα του στο χέρι, φαίνεται ότι θα ξεκινάει το ντοκιμαντέρ που έχει ετοιμάσει το Amazon για τη φετινή αγωνιστική περίοδο της Τότεναμ!

Ούτε παραγγελία να είχε κάνει ο γνωστός διαδικτυακός κολοσσός όλα αυτά που συνέβησαν την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στα «σπιρούνια» αλλά και το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η απόφαση για ένα ντοκιμαντέρ με αποκαλύψεις από το εσωτερικό της Τότεναμ πάρθηκε το περασμένο καλοκαίρι και έκτοτε υπήρξε η απομάκρυνση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, η άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο και τώρα ο κορωνοϊός που οδήγησε στην αναβολή της Premier League.

Όπως κυκλοφορεί στα social media, η σκηνή έναρξης του ντοκιμαντέρ της Amazon με τίτλο «All or Nothing» θα είναι η παρακάτω:

