Mε σφραγίδα Λιονέλ Μέσι το τέρμα που ψηφίστηκε το καλύτερο στο φετινό Champions League (video)

Τη φετινή σεζόν στο Champions League σημειώθηκαν απίστευτα εντυπωσιακά τέρματα, ένα όμως έκλεψε την καρδιά του φίλαθλου κόσμου.

Κατόπιν ψηφοφορίας ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης στο twitter ανακοίνωσε πως οι χρήστες ψήφισαν το γκολ με εκτέλεση φάουλ του Λιονέλ Μέσι στον πρώτο ημιτελικό της Μπαρτσελόνα με τη Λίβερπουλ στο «Καμπ Νου» ως το καλύτερο της χρονιάς.

Ας θυμηθούμε το καλύτερο της φετινής διοργάνωσης:

✨ You voted Lionel Messi’s stunning free-kick against Liverpool the #UCL Goal Of The Tournament!

