Με Σεμέδο η αποστολή του Ολυμπιακού στην επιστροφή στα «αστέρια» (pic)

Δίχως κάποιο απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού, ενόψει του παιχνιδιού με την Τότεναμ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (18/9) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του, στην οποία συμπεριελήφθη κανονικά ο Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος, όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα ο Πορτογάλος στη συνέντευξη Τύπου, έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό και είναι ετοιμοπόλεμος για το ραντεβού με τους Λονδρέζους.

Από εκεί και πέρα στην ερυθρόλευκη αποστολή συμπεριελήφθησαν τα δύο από τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, οι Λοβέρα και Μπενζιά, ενώ αντίθετα εκτός αυτής έμεινε ο Γκασπάρ.

Κατά συνέπεια, την αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι: Σα, Αλέν, Καραργύρης, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Αβράαμ, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μπενζιά, Γκιλιέρμε, Ποντένσε, Μασούρας, Λοβέρα, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο και Ελ Αραμπί.

