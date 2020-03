Με ήρωα τον ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός έμεινε στο κόλπο της οκτάδας

Σε ερυθρόλευκο φόντο βάφτηκε το δεύτερο εφετινό ντέρμπι των «αιωνίων» για τη Euroleague, καθώς ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε την Τρίτη με 81-78 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, για την 27η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με αυτήν τη νίκη οι Πειραιώτες βελτίωσαν σε 12-15 το ρεκόρ τους και διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες τους για την είσοδο στα πλέι οφ, ενώ στον αντίποδα, οι πράσινοι, που μέτρησαν μόλις 1/20 τρίποντα, υπέστησαν τη δέκατη τρίτη ήττα τους, με την οποία θέτουν πλέον σε κίνδυνο την έκτη θέση της κατάταξης.

Πλέον, η διαβολοβδομάδα συνεχίζεται για τις δυο ομάδες με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ (5/3) και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από την Εφές (6/3), στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής.

SHAQ ATTACK!@ShaqInTheBox with the HUGE slam to get us started!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gYxMqMO2Co

