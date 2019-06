Με φανέλα Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε οπαδός στην παρουσίαση του Αζάρ μπροστά στους Μαδριλένους (video)

Σε μια φαντασμαγορική τελετή η Ρεάλ Μαδρίτης γιορτάζει για την απόκτηση του Εντέν Αζάρ, τον οποίο παρουσιάζει αυτή την ώρα στους οπαδούς της και στα ΜΜΕ.

Στη γιορτή της, όμως, υπήρξε και ένας απρόσκλητος και μάλλον ανεπιθύμητος επισκέπτης, αφού στις εξέδρες του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» εμφανίστηκε ένας ωραίος τύπος με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Την οποία, πάντως, έβγαλε λίγο μετά, όπως του ζήτησαν οι Μαδριλένοι στις εξέδρες, αφήνοντας τον πάντως, κανονικά, να παρακολουθήσει την παρουσίαση του Βέλγου αστέρα.

Δείτε το συγκεκριμένο περιστατικό:

A Barca fan entered to Hazard presentation in Barcelona shirt, Madridistas asked him to take it off. 😄

pic.twitter.com/sF8KJQ4b7m

— SM (@SMFutboI) June 13, 2019