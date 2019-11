Με δεκαέξι ποδοσφαιριστές από την ακαδημία η Γιουνάιτεντ με Αστάνα (pic)

Με δεκαέξι ποδοσφαιριστές από την ακαδημία στην αποστολή της ταξίδεψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Καζακστάν για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αστάνα στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ προτίθεται να δώσει ευκαιρία σε παιδιά που δεν έχουν καταγράψει ακόμη επίσημη συμμετοχή με την αντρική ομάδα των «κόκκινων διαβόλων» και γνωστοποίησε πως οι Ντάισον Μπερνάρντ (στόπερ), Ντίλα Λέβιτ (κεντρικό χαφ), Ίθαν Λερντ (δεξί μπαοκ) και Λι Γκραντ (τερματοφύλακας) συγκεντρώνουν σοβαρές πιθανότητες να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα.

🗣️ Ole has confirmed that the following four #MUFC players will all start tomorrow’s #UEL match against Astana.

▪️ Lee Grant

▪️ Ethan Laird

▪️ Di’Shon Bernard

▪️ Dylan Levitt pic.twitter.com/mH8xAisD4G

