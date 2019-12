Με αυτούς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός (pic)

Πανέτοιμος για τον τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα είναι ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν δίχως απρόοπτα την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τους Σέρβους, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Mετά το τέλος της προπόνησης ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του για την αυριανή αναμέτρηση, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος, όπως μάλλον αναμενόταν, δεν πρόλαβε να είναι ετοιμοπόλεμος για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι έμεινε εκτός αποστολής.

Αντίθετα μεταξύ των εκλεκτών του Πορτογάλου τεχνικού (θα κοπεί ένας αύριο) συμπεριελήφθει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Σα, Καραργύρης, Αλέν, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Γκασπάρ, Παπαδόπουλος, Μεριά, Τοροσίδης, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μπενζιά, Γκιλιέρμε, Λοβέρα, Ποντένσε, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο, Ελ Αραμπί.

Υπενθυμίζεται ότι στο παιχνίδι με τους Σέρβους ο Ολυμπιακός θέλει πάση θυσία τη νίκη, προκειμένου να καταλάβει την τρίτη θέση και να συνεχίσει στους «32» του Europa League.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. / The squad players selected ahead of the match against @crvenazvezdafk. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #UCL #OLYCZV #fkcz #czv #zvezda #Football #SquadList pic.twitter.com/ZBFBtCCpKI

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 10, 2019