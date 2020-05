Με Αντετοκούνμπο & Στογιάκοβιτς οι κορυφαίες πεντάδες σε Μπακς και Κινγκς!

Tις κορυφαίες all time πεντάδες όλων των εποχών των ομάδων του ΝΒΑ δημιούργησε το ESPN. Και μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται δύο γνώριμοι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Πέντραγκ Στογιάκοβιτς.

Το όνομα του Giannis βρίσκεται δίπλα σε καλαθοσφαιριστές-θρύλους του ΝΒΑ που θήτευσαν στους Μπακς, όπως είναι οι: Οσκαρ Ρόμπερτσον, Σίντνεϊ Μονκρίφ, Ρέι Αλεν και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ενώ στους Κινγκς τον Πέτζα πλαισιώνουν οι: Οσκαρ Ρόμπερτσον, Τίνι Αρτσιμπαλντ, Κρις Γουέμπερ και Τζέρι Λούκας.

Στις κορυφαίες πεντάδες υπάρχουν επίσης NBAers που πέρασαν από τα ελληνικά γήπεδα αλλά και Ευρωπαίοι που διακρίθηκαν στα αμερικανικά γήπεδα. Επί παραδείγματι, στην κορυφαία πεντάδα των Ατλάντα Χοκς δεσπόζει ο σπουδαίος Ντομινίκ Ουίλκινς, στους Ντάλας Μάβερικς συναντάμε τον Ρολάντο Μπάκμαν γνωστό και από το πέρασμα του από την ΑΕΚ όπως και τον θρυλικό πια Ντιρκ Νοβίτσκι. Στους Λος Άντζελες Κλίπερς μεταξύ των κορυφαίων βρίσκεται κι ο Μπομπ Μάκαντου που αγωνίσθηκε για πολλά χρόνια στη Ευρώπη στην δεκαετία του 1980.

Στην καλύτερη πεντάδα των Μέμφις Γκρίζλις βρέθηκε ένας ακόμη Ευρωπαίος, ο Μαρκ Γκαζόλ. Σε αυτή των Φοίνιξ Σανς ο Αμάρε Στουνταμάιρ (Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μακάμπι). Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ήταν, στους Σπερς ο Τόνι Πάρκερ, στους Σόνικς ο Σρεμπφ, στους Τζαζ ο Γκομπέρ, στους Θάντερ ο Ιμπάκα και στους Τίμπεργουλφς ο Ρίκι Ρούμπιο.

