Με ανατροπή (ξανά) η Ντόρτμουντ, την πήρε στους ώμους του ο Σάντσο (video/pic)

Στην πρεμιέρα της φετινής Bundesliga η Ντόρτμουντ είχε βρεθεί πίσω στο σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Τελικά, κέρδισε με 5-1 την Άουγκσμπουργκ.

Στη δεύτερη αγωνιστική η ομάδα του Λουσιέν Φαβρ έπαθε ξανά το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά στο 29ο λεπτό, όταν ο Ντρέξλερ άνοιξε λογαριασμό για την καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο Κολωνία.

Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, όμως, η Ντόρτμουντ έδειξε χαρακτήρα, ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στην ανατροπή για να πετύχει το δύο στα δύο.

Ο εκπληκτικός Σάντσο έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 70ο λεπτό, πριν ο Χακίμι έρθει από τον πάγκο για να βάλει στο 86ο λεπτό σε θέση ισχύος τους Βεστφαλούς!

Στις καθυστερήσεις ο Σάντσο έδωσε έτοιμο τέρμα στον Αλκάθερ, που έχει σκοράρει σε όλα τα φετινά παιχνίδια της ομάδας του για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

