Με Αγκουέρο «καθάρισε» την Μπράιτον η Σίτι, νέα αναποδιά για Τσέλσι (video/pics)

Εύκολο απόγευμα είχε η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Μπράιτον καθώς πανηγύρισε τη νίκη με 4-0, το πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Premier League.

Μόλις στο πρώτο λεπτό της συνάντησης οι «πολίτες» άνοιξαν το σκορ χάρη σε γκολ του Ντε Μπρούινε. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρνιόλα είχε βάλει από νωρίς της βάσης της νίκης, ωστόσο ο τραυματισμός του Λαπόρτ στο 34ο λεπτό στιγμάτισε την αναμέτρηση.

Ο Γάλλος μετά από μία κόντρα αποχώρησε με φορείο κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού. Μετά το σοκ του τραυματισμού οι πρωταθλητές Αγγλίας διπλασίασαν τα τέρματα τους στο 43ο λεπτό. Ο Ντε Μπρούινε γύρισε στον Αγκουέρο και εκείνος χρίστηκε σκόρερ.

FULL-TIME Man City 4-0 Brighton

Sergio Aguero bags a brace and Kevin De Bruyne and Bernardo Silva get on the scoresheet as the #PL champions turn on the style #MCIBHA pic.twitter.com/FltwxvyxMH

— Premier League (@premierleague) August 31, 2019