Μαύρη μέρα για το ποδόσφαιρο! Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο Ρέγιες!

Μαύρη μέρα ανέτειλε για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ανήμερα του τελικού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έσκασε σαν βόμβα μεγατόνων μια είδηση που σκόρπισε ανείπωτη θλίψη στην διεθνή αθλητική κοινότητα.

Ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο πρώην επιθετικός των Άρσεναλ, Ρεάλ Μαδρίτης και Σεβίλλης άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο σε ηλικία 35 χρόνων.

O Ανδαλουσιανός ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στην Εξτρεμαδούρα την φετινή αγωνιστική περίοδο, ομάδα 2ης κατηγορίας της Ισπανίας.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, το συμβάν έλαβε χώρα στην γενέτειρά του Ουτρέτα.

Τόσο αδικά…

We couldn’t be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2019