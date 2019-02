«Μαξιλάρι» πρόκρισης η Ατλέτικο, έστησε στον τοίχο τη Γιουβέντους! (video)

Όχι μόνο διατήρησε το αήττητο που έχει στην έδρα της στη φάση των νοκ άουτ του Champions League, αλλά πανηγύρισε μία τεράστια νίκη με 2-0 επί της Γιουβέντους (σ.σ όγδοη σε δεκατρία παιχνίδια στον γύρο των «16») στο «Μετροπολιτάνο».

Ο λόγος για την Ατλέτικο Μαδρίρης, η οποία έχει τον πρώτο λόγο για να συνεχίσει στη διοργάνωση, με το έργο της «Γιουβε» να είναι πάρα πολύ δύσκολο στη ρεβάνς της 12ης Μαρτίου στο Τορίνο.

Η ένατη σερί εντός έδρας νίκη των «ροχιμπλάνκος» σε διοργάνωση της UEFA ήταν απόλυτα δίκαιη με βάση την εμφάνισή τους κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Αντίθετα, η πρωτοπόρος και αήττητη της Serie A, Γιουβέντους, ήταν απογοητευτική και δικαιολογημένα γνώρισε την ήττα μετά από τέσσερις νίκες στα παιχνίδια τελευταία ματς που είχε δώσει στην φάση των νοκ άουτ

Στο δεύτερο μέρος η Ατλέτικο έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες πριν συμπληρωθούν δέκα λεπτά, αρχικά με τον Ντιέγκο Κόστα (50΄), που αστόχησε σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον Στσέζνι, για να ακολουθήσει το δοκάρι του Γκριεζμάν στο 53ο λεπτό (ο γκολκίπερ της Γιουβε βρήκε όσο χρειαζόταν την μπάλα).

Συνέχισε να πιέζει η Ατλέτικο Μαδρίτης, που ήταν κυρίαρχη στην επανάληψη και στο 70ο λεπτό οι οπαδοί της πανηγύρισαν το γκολ του Μοράτα με καρφωτή κεφαλιά.

Οι πανηγυρισμοί όμως, μέσα στο γήπεδο και στην εξέδρα δεν κράτησαν παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα, καθώς ο Σβάγερ με την βοήθεια του VAR ακύρωσε ορθώς το τέρμα, για καθαρό φάουλ του Ισπανού στράικερ πάνω στον Κιελίνι.

Τελικά, οι «ροχιμπλάνκος» πήραν αυτό που δικαιούταν βάση τις εικόνας τους στην επανάληψη.

Στο 78ο λεπτό από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Γκριεζμάν και τη σύγχυση στα καρέ των Ιταλών, ο Χιμένες βρήκε τον τρόπο με σουτ να «γράψει» το 1-0, ενώ στο 83ο ο Γοδίν με σουτ από πλάγια θέση, που βρήκε πάνω στον Ρονάλντο, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Όμπλακ στο φινάλε του παιχνιδιού πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Μπερναρντέσκι.

