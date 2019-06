Μαθήματα πολιτισμού από τη Λίβερπουλ: «Ευχαριστούμε την Τότεναμ και τους οπαδούς της» (pic)

Επίδειξη ποδοσφαιρικού πολιτισμού παρέδωσε με απλοχεριά Λίβερπουλ μετά την κατάκτηση του έκτου Champions League της ιστορίας της.

Μπορεί οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ να απολαμβάνουν το νέκταρ της κατάκτησης του κορυφαίου διασυλλογικού τροπαίου στον κόσμο, αυτό ωστόσο δεν τους εμπόδισε να υποκλιθούν στην Τότεναμ.

Σε ανάρτησή της στο twitter, η Λίβερπουλ έγραψε ενδεικτικά: «Ήταν ένας σκληρός αγώνας εναντίον ενός κορυφαίου αντιπάλου.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Τότεναμ και τους οπαδούς της για την πραγματοποίηση μίας τέτοιας φανταστικής διοργάνωσης στη Μαδρίτη».

It was a hard-fought game against a top-class opponent.

We want to say thank you to @SpursOfficial and Spurs supporters for making such a fantastic football occasion in Madrid. pic.twitter.com/zFs4xxCZVI

— Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019