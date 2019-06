Μαρία Σάκκαρη: Ξεκίνησε για το χορτάρι του Νότιγχαμ, αλλά νίκησε στο κλειστό κορτ (videos)

Mε νίκη που συνδυάστηκε με αποτελεσματική εμφάνιση εμφανίστηκε στο όπεν του Νότιγχαμ η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια που βρίσκεται στο Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης νίκησε την Βρετανίδα Χέδερ Γουότσον και προχώρησε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Η νίκη της Σάκκαρη με 6-4, 6-3 επιτεύχθηκε σε 84 λεπτά και μάλιστα όχι σε γήπεδο με γρασίδι αλλά σε σκληρή επιφάνεια κορτ που βρίσκεται σε κλειστό χώρο. Οι διοργανωτές δεν ήταν δυνατόν να δώσουν άλλες αναβολές στους αγώνες μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών που έχουν τινάξει το πρόγραμμα στον αέρα.

.@mariasakkari advances to the second round of the #NatureValleyOpen!

She knocks out Watson, 6-4, 6-3 👏 pic.twitter.com/TjGQskoh5x

