Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ: Έβαλε στο μάτι τον Μάριο Μάντζουκιτς, σε ανοικτή γραμμή με τη Γιουβέντους (pic)

Aνεξάρτητα απ’ ό,τι συμβαίνει στην υπόθεση Ντιμπάλα-Λουκάκου, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Μάριο Μάτζουκιτς.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», οι «κόκκινοι διάβολοι» προσφέρουν στους «μπιανκονέρι» το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τον Κροάτη επιθετικό.

Επιπλέον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «δένει» τον Μάντζουκιτς με συμβόλαιο μέχρι το 2021 με οψιόν ανανέωσης γι’ ακόμη ένα έτος. Όσον αφορά τις αποδοχές του, ο έμπειρος άσος θα λαμβάνει έξι εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Mario #Mandzukic and #ManchesterUnited are in advanced talks. For him is ready a contract until 2021 with option to 2022 by €6M a year. #transfsrs #MUFC #mutd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2019