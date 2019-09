Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Kέρδισε νέο πολυετές συμβόλαιο ο Λίντελοφ (pic)

Νέο συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέγραψε ο Βίκτορ Λίντελοφ, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Ολντ Τράφορντ» τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Ο 25χρονος Σουηδός διεθνής εντάχθηκε στο δυναμικό των «κόκκινων διάβολων» το 2017 και από τότε πραγματοποίησε εβδομήντα τέσσερις συμμετοχές με τον αγγλικό σύλλογο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συμβόλαιο μπήκε και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ο Βίκτορ δεσμεύτηκε για πολλά χρόνια με τη Γιουνάιτεντ. Περιμένουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να φέρουμε επιτυχίες στον σύλλογο και να φέρουμε ξανά την ομάδα εκεί που ανήκει», τόνισε στην ιστοσελίδα του συλλόγου ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

