Champions League: «Λύτρωσε» την Ατλέτικο ο Μοράτα, ματσάρα στο Χάρκοβο (video)

Βήμα πρόκρισης πραγματοποίησε η Ατλέτικο Μαδρίτης με τη νίκη (1-0) επί της Λεβερκούζεν στην τρίτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Champions League.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε παρέμεινε αήττητη και πέτυχε το πολυπόθητο γκολ στο 78ο λεπτό με τον Άλβαρο Μοράτα, οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, γράφοντας το όνομα του στην ιστορία της διοργάνωσης.

Όχι επειδή χάρισε τη νίκη στους «ροχιμπλάνκος», αλλά επειδή πέτυχε κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ ξανά κάποιος άλλος στην ιστορία των δύο ομάδων της Μαδρίτης.

Ο Ισπανός επιθετικός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει και με την Ατλέτικο και με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League.

Αναλυτικά η βαθμολογία στον 4ο όμιλο:

1. Ατλέτικο 7

2. Γιουβέντους 4

3. Λοκομοτίβ Μ. 3

4. Λεβερκούζεν 0

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής:

Ατλέτικο-Λεβερκούζεν 1-0 (78’ Μοράτα)

Γιουβέντους-Λοκομοτίβ Μόσχας (22.00)

