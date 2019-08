Λίβερπουλ vs Μάντσεστερ Σίτι: Οι ενδεκάδες των δύο μονομάχων και η έκπληξη με την παρουσία του Σανέ (pics)

Είναι η στιγμή που κάθε χρόνο σηματοδοτεί την έναρξη της νέας περιόδου.

Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι κοντράρονται σήμερα (4/8, 17:00) για την πρώτη κούπα στην Αγγλία, αυτή του Community Shield, στο πρώτο μεταξύ τους crash test που ακολούθως θα μεταφερθεί και στo πρωτάθλημα της Premier League.

Παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων ημέρών, η οποία θέλει τον Λερόι Σανέ να παίρνει μεταγραφή στη Μπάγερν Μονάχου, ο Πεπ Γκουαρντιόλα τον χρησιμοποιεί στο αρχικό σχήμα.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών επέμεναν πως ο Γερμανός εξτρέμ δεν θα βρίσκεται καν στην αποστολή ώστε να αποφευχθεί με αυτόν τον τρόπο πιθανός τραυματισμός που θα «χάλαγε» τη συμφωνία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λίβερπουλ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Γκόμεζ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Βαϊνάλντουμ, Σαλάχ, Φιρμίνο, Οριγκί

🔴 #CommunityShield team news 🔴

Here’s how we will line-up against @ManCity… #LIVMCI https://t.co/Ial2Ab5pcu

— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2019