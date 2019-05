Λίβερπουλ: Το τελευταίο φετινό ««You ‘ll never walk alone»» στο «Άνφιλντ» πριν το δραματικό φινάλε της χρονιάς! (video)

Δυνατή φωνή και στήριξη στην ύστατη προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου στη Premier League επιφύλασσε ο κόσμος της Λίβερπουλ που γέμισε ασφυκτικά το «Άνφιλντ».

Οι «κόκκινοι», δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Γουλς στο δραματικό φινάλε του φετινού πρωταθλήματος, άκουσαν από τον κόσμο να τραγουδάει ξανά δυνατά και περήφανα το «You ‘ll never walk alone» και να στέλνει όλη τη δύναμή του στους ποδοσφαιριστές του Γιούργκεν Κλοπ.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

