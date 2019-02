Λίβερπουλ: Ο αμυντικός «πονοκέφαλος» και τα σενάρια ενόψει Μπάγερν (pic)

Απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο Γιούργκεν Κλοπ, αναφορικά με τις πιθανότητες του Ντέγιαν Λόβρεν να προλάβει το πρώτο παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Μπάγερν για τους «16» του Champions League, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (19/2) στο «Άνφιλντ».

Ο Κροάτης αμυντικός ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γαστροκνήμιο και δεν ακολούθησε την αποστολή των «ρεντς» στη Μαρμπέγια, όπου πραγματοποιούν μίνι προετοιμασία.

«Δεν θέλω να το αποκλείσω (σ.σ. να προλάβει ο Λόβρεν το ματς με την Μπάγερν), αλλά δεν μπορώ και να βασίζομαι σε αυτό. Δεν βρίσκεται εδώ (σ.σ. στη Μαρμπέγια), επειδή δεν μπορεί να προπονηθεί.

Επιστρέφουμε την Παρασκευή, ο Ντέγιαν από το Σάββατο θα βρίσκεται στο Μέλγουντ και θα δούμε», δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός στην ιστοσελίδα της Λίβερπουλ.

Το πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας είναι μεγάλο για τον Κλοπ, καθώς ο Τζο Γκόμεζ υποβλήθηκε πριν δέκα ημέρες σε επέμβαση για κάταγμα στο πόδι, ενώ για το μεγάλο ραντεβού με τη Μπάγερν δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Φαν Ντάικ.

Έτσι, αν επιβεβαιωθεί τελικά η απουσία του Λόβρεν, η αγγλική ομάδα μένει με μοναδικό αξιόμαχο σέντερ μπακ τον Τζόελ Μάτιπ και ο Γερμανός θα χρειαστεί να προβεί σε αλχημείες, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τον Φαμπίνιο σε αυτή τη θέση.

The Reds centre-back did not travel to this week’s training camp in Marbella as he recovers from a hamstring injury.https://t.co/NvLmhkOoEe

— Liverpool FC (@LFC) February 14, 2019