Λάβρος Νέβιλ κατά Μπόρις Τζόνσον: «Το ποδόσφαιρο δεν θα έχει καμία τύχη…»

Στο Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα και τώρα τη σοβαρότητα της κατάστασης με τον Covid-19, αν και η Κυβέρνηση έκανε μεγάλη στροφή από την αρχική της τακτική να τα… κρατήσει όλα ανοιχτά εν μέσω εξάπλωσης του θανατηφόρου κορονοϊού.

Το ποδόσφαιρο πήρε τη σωστή απόφαση της αναβολής μέχρι και την 30η Απριλίου, με τον Γκάρι Νέβιλ μέσα από την τηλεόραση του SkySports να δηλώνει την ανακούφισή του και να λέει:

«Η ιδέα της παρουσίας εκατομμυρίων οπαδών στα γήπεδα ήταν παντελώς ανόητη. Έχουμε δει τον άνθρωπο που βρίσκεται στην Κυβέρνηση… Αν το ποδόσφαιρο ακολουθήσει αυτό το δρόμο, τότε προσωπικά δεν έχω καμία ελπίδα και πίστη στο άθλημα…».

🗣”We need to look at the economic impact on EFL & Non-League”

— Football Daily (@footballdaily) March 20, 2020