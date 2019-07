Κυριαρχία που έγινε συνήθεια: Τέταρτος τίτλος και δεύτερος σερί για τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ γυναικών (pics)

Είναι, διαχρονικά, η ομάδα όνειρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η απόλυτη κυρίαρχος, το αφεντικό, κάτι που επιβεβαίωσε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στον τελικό την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολλανδία (2-0) και στέφθηκαν παγκόσμιες πρωταθλήτριες για τέταρτη φορά (1991, 1999, 2015 και 2019) σε σύνολο οκτώ διοργανώσεων!

Οι Αμερικανίδες δυσκολεύτηκαν για 60 λεπτά, αλλά στη συνέχεια επέβαλλαν τον νόμο τους, στον τελικό που έλαβε χώρα στο κατάμεστο από εξήντα χιλιάδες φιλάθλους «Παρκ Ολιμπίκ» της Λιόν και επιβεβαίωσε την διαρκή πρόοδο του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν τερματίσει ποτέ εκτός πρώτη τριάδας σε Μουντιάλ (τέσσερις φορές πρώτες, μια δεύτερες και τρεις τρίτες), έχουν στην συλλογή τους και τέσσερα χρυσά ολυμπιακά μετάλλια (1996, 2004, 2008 και 2012).

Τείχος η Φαν Φένενταλ

Μέχρι τον τελικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σκοράρει ΠΑΝΤΑ στα πρώτα δώδεκα λεπτά των αναμετρλησεων τους, στον δρόμο μέχρι το μεγάλο ραντεβού με την Ολλανδία, η οποία άντεξε πολλά παραπάνω λεπτά.

Οι Αμερικανίδες ήταν ανώτερες σε φυσική κατάσταση, σε τρεξίματα και πιο επικίνδυνες στην τελική προσπάθεια, αλλά η αρχηγός Σάνι Φαν Φένενταλ, καταπληκτική σε όλη την διοργάνωση, κατέβασε ρολά στο πρώτο ημίχρονο.

Είπε «όχι» και στις τέσσερις καλές φάσεις που έφτιαξε η ομάδα της Τζιλ Ελις, με κορυφαία μια κοντινή κεφαλιά της Τζούλι Ερτς, την οποία απέκρουσε, με την βοήθεια του δεξιού δοκαριού της εστίας της.

Πέναλτι και σφραγίδα

Η Ολλανδία, χάρη στις αποκρούσεις της Φαν Φένενταλ και την καλά στημένη άμυνά της, άντεξε για 60 λεπτά. Με την συμπλήρωση μιας ώρας, όμως, η Στέφενι Φαν ντερ Χραχτ πήγε να διώξει την μπάλα, το έκανε άτσαλα, χτύπησε την Αλέξις Μόργκαν στο μπράτσο με τις τάπες και η Γαλλίδα διαιτητής, Στεφανί Φραπάρ, αφού συμβουλεύτηκε το VAR, έδειξε σωστά την άσπρη βούλα.

Η αρχηγός Μέγκαν Ράπινο, η απόλυτη ηγέτης της εθνικής ομάδας και μια επαναστάτρια κόντρα στις προκαταλήψεις, δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα (61’) και έφτασε τα έξι γκολ στην διοργάνωση, όσα και η συμπαίκτριά της που κέρδισε το πέναλτι, αλλά και η αγγλίδα Ελεν Γουάιτ.

Το γκολ της Ράπινο άλλαξε δραματικά την εικόνα του αγώνα. Η Ολλανδία υποχρεώθηκε να πάρει ρίσκα και να ανοιχτεί, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο οι ΗΠΑ, για να πετύχουν και το γκολ της (οριστικής) στέψης, με ωραία προσπάθεια και σουτ της Ρόουζ Λαβέλ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής (69’).

Πολλές οι προσωπικότητες – διασημότητες στα επίσημα του «Παρκ Ολιμπίκ», μεταξύ των οποίων ο Βασιλιάς της Ολλανδίας, Γουιλιέλμος Αλέξανδρος, αλλά και ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν (και παγκόσμιος πρωταθλητής στους Ανδρες με την Γαλλία), Κιλιάν Μπαπέ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΠΑ (Τζιλ Έλις): Νίχερ, Ο΄Χάρα (46΄ Κρίγκερ), Ντάλκεμπερ, Σόουρμπρουν, Νταν, Μιούις, Ερτζ, Λαβέλ, Χιθ (87΄ Λόιντ), Μόργκαν, Ραπίνοου (79΄ Πρες)

Ολλανδία (Σαρίνα Βίεγκμαν): Φαν Φεένεντααλ, Φαν Λουντέρεν, Ντέκερ (73΄ Φαν Ντε Σάντεν), Φαν Ντερ Γκραγκ, Μπλούντγορθ, Γκρόενεν, Φαν Ντε Ντονκ, Σπίτσε, Μπεερενστέιν, Μιεντεμά, Μάρτενς (71΄ Ρόορντ)

THE @USWNT ARE WORLD CHAMPIONS AGAIN! 🇺🇸 pic.twitter.com/xxyGFRPdYg

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 7, 2019