Κύπελλο Αγγλίας: Ιστορικό τρεμπλ και τεράστιος θρίαμβος με «εξάρα» για τη Μάντσεστερ Σίτι! (video/pic)

Ένας σπουδαίος προπονητής, μια καταπληκτική ομάδα, μια ανεπανάληπτη σεζόν, ένα ιστορικό τρεμπλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα πέτυχε ένα μοναδικό επίτευγμα στα χρονικά του αγγλικού ποδοσφαίρου καθώς μετά την κατάκτηση της Premier League με 98 βαθμούς και 14 σερί νίκες στο φινάλε και του League Cup, σήκωσε και το κύπελλο Αγγλίας πετυχαίνοντας κάτι που δεν έχει προηγούμενο.

Και το έπραξε με τον πλέον επιβλητικό τρόπο καθώς επικράτησε στον τελικό Κυπέλλου της Γουότφορντ με 6-0 σε μια μοναδική ποδοσφαιρική παράσταση μιας ονειρεμένης ομάδας ισοφαρίζοντας τη μεγαλύτερη νίκη σε τελικό κυπέλλου Αγγλίας που κατείχε η Μπέρι με το 6-0 επί της Ντέρμπι Κάουντι από το μακρινό 1903!

Ο τίτλος «Δαυίδ εναντίον Γολιάθ» που είχε δοθεί από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ζευγάρι του τελικού επιβεβαιώθηκε πλήρως εντός του αγωνιστικού χώρου, με τους «πολίτες» να «καθαρίζουν» από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, όταν πέτυχαν τα δύο τέρματα με τους Νταβίντ Σίλβα (26′) και Στέρλινγκ (38′).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι πρωταθλητές Αγγλίας έπαιξαν ακόμη πιο απελευθερωμένα και πέτυχαν άλλα τέσσερα τέρματα, με τον Ντε Μπράιν στο 61ο λεπτό, τον Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 68ο λεπτό, ενώ ο Στέρλινγκ «υπέγραψε» με χατ τρικ την εκπληκτική του εμφάνιση (81′, 87′) στον τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πεπ Γκουαρντιόλα έγινε ο τρίτος Ισπανός προπονητής που κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας, μετά τους Ράφα Μπενίτεθ (2006, Λίβερπουλ) και Ρομπέρτο Μαρτίνεθ (2013, Γουίγκαν).

Η Γουότφορντ, που είχε στην ενδεκάδα της τον Χοσέ Χολέμπας, στη δεύτερη μόλις συμμετοχή της σε τελικό Κυπέλλου, απέτυχε να πανηγυρίσει τον πρώτο της τίτλο στον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό του Νησιού.

Μετά την εξέλιξη του τελικού και την κατάκτηση του τροπαίου από τη Σίτι, τη θέση στο Europa League της νέας περιόδου θα πάρει η Γουλβς.

