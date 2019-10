Κύμα συμπαράστασης για τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ουζόχο

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Σοκαριστικός φαίνεται, από το βίντεο που κυκλοφορεί, ο τραυματισμός του Φράνσις Ουζόχο στο 63’ της φιλικής αναμέτρησης της Νιγηρίας απέναντι στη Βραζιλία.

Ο 21χρονος τερματοφύλακας έγινε άμεσα αναγκαστική αλλαγή και πλέον υπάρχει αγωνία για το μέγεθος της ζημιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: BINTEO: Ανατριχιαστικός τραυματισμός του Ουζόχο, τεράστια αγωνία στην Ομόνοια

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται και οι ιθύνοντες της Ομόνοιας, μιας και ο Νιγηριανός τα πηγαίνει εξαιρετικά μέχρις στιγμής κάτω από τα δοκάρια των πρασίνων.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποιεί και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του και μετά τον τραυματισμό του ξεκίνημα φάνηκε το κύμα συμπαράστασης με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Uzoho was very impressive today. So sorry for the late injury!! I wish him quick recovery #BRANGA — Marble World (@chabo_king) October 13, 2019

Our boys showed Character . Enjoyed every bit of the game . My thoughts are with Francis Uzoho . Hopefully it’s nothing serious 🇳🇬🇳🇬 — John Ogu (@ogujohnugo) October 13, 2019

#BRANGA Uzoho’s injury looked serious I hope he gets well soon — Abraham Akomolafe (@akomolafetobi) October 13, 2019

Yes ooo… That injury to Uzoho looks scary too — Scorpio🐦 (@officialphemi) October 13, 2019

Get well soon Uzoho!!!come back stronger — Bella KushAFC🔴⚪️ (@IamBellaKush) October 13, 2019

Our boys showed Character . Enjoyed every bit of the game . My thoughts are with Francis Uzoho . Hopefully it’s nothing serious 🇳🇬🇳🇬 — John Ogu (@ogujohnugo) October 13, 2019

It’s all over. An entertaining friendly comes to an end with both sides sharing the spoils. Neymar and Uzoho off injured and it’s still no wins in 4 for Brazil. Go green and white jersey! 😂 Full-time

Brazil 1-1 Nigeria

⚽ Joe Aribo

⚽ Casemiro#InternationalFootball #friendly pic.twitter.com/DxCVMlB27d — Football Pundit (@Futball_Pundit) October 13, 2019