Kράτησε τις αποστάσεις με Μέσι και… άσπρη βούλα η Μπαρτσελόνα! (video)

Η Βαγιαδολίδ έβαλε δύσκολα σε μια νωχελική, αλλά το πέναλτι που κέρδισε ο Πικέ και εκτέλεσε έυστοχα ο Μέσι, αποδείχθηκε αρκετό για να δώσει τη νίκη στην Μπαρτσελόνα.

Έτσι, οι «μπλαουγκράνα» με τους τρεις βαθμούς επανέφεραν τη διαφορά από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο +7 και από τη Ρεάλ (έχει παιχνίδι λιγότερο) στο +8.

Ο «ψύλλος» έφτασε τα είκοσι δύο τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα της La Liga (συνολικά 30 την τρέχουσα περίοδο) και είναι το φαβορί για άλλο ένα «Χρυσό Παπούτσι».

Να σημειωθεί ότι στο 85΄ ο Μέσι έστησε ξανά την μπάλα στα έντεκα βήματα, ύστερα από ανατροπή του Κουτίνιο, αλλά ο Ζόρντι Μασίπ απέκρουσε αρχικά το σουτ του Αργεντινού και στη συνέχεια μπλόκαρε και την κεφαλιά του.

Η αποψινή ήταν η πιο «φτωχή» εντός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα.

Chalk one up in the win column! #BarçaValladolid pic.twitter.com/mh8NaeRD28

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 16, 2019