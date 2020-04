Κορωνοϊός: Τριάντα έξι ώρες πεντάλ έφεραν 300.000 λίρες

Έναν άκρως ξεχωριστό και παράλληλα κουραστικό τρόπο επέλεξε ο νικητής του Tour de France 2018, Τζέρεντ Τόμας, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για να βρεθούν χρήματα και να διατεθούν στη μάχη κατά του κορωνοϊού.

Ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας διένυσε τριάντα έξι ώρες σε ποδήλατο στο γκαράζ του σπιτιού του και με αυτό τον τρόπο συγκέντρωσε, μέσω δωρεών, το ποσό των 300.000 λιρών, χρήματα που θα δοθούν στο εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας.

Ο Ουαλός στην καταγωγή, Τόμας, ξεκινούσε καθημερινά στις 07:30 και τελείωνε τη δοκιμασία του μετά από δώδεκα ώρες, προκαλώντας τον θαυμασμό των συμπατριωτών του και όχι μόνο.

Με όπλα του τον ενθουσιασμό και την θέληση για να βοηθήσει, ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης ανάγκασε τους απλούς πολίτες της πατρίδας του να συνδράμουν και να συγκεντρωθεί το ποσό των 300.000 λιρών, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό του στόχο που ήταν να φτάσει στις 100.000 λίρες.

«Χωρίς καμία υπερβολή, οι δύο τελευταίες ώρες πάνω στο ποδήλατό μου ήταν οι πιο κουραστικές που είχα ποτέ», δήλωσε ο 33χρονος Ουαλός, που ξεκαθάρισε πάντως ότι αυτό που έκανε με τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με όσα κάνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο NHS, τους οποίους συνεχάρη για την αφοσίωση και το ζήλο που έχουν επιδείξει από την έναρξη της πανδημίας.

Done! And over £300k raised 👀 thank you everyone for your support and donations, they kept me going 💪🏼 pic.twitter.com/g6JMN1LGBR

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) April 17, 2020