Κορωνοϊός: Οπαδοί βοηθούν την ομάδα τους με virtual μπύρες και λουκάνικα!

Aυτή κι αν είναι πρωτοτυπία! Οι οπαδοί της Ουνιόν Βερολίνου, που ανέβηκε φέτος στην μεγάλη κατηγορία, πήραν πρωτοβουλία να βοηθήσουν την ομάδας να αντιμετωπίσει τις οικονομικές απώλειες λόγω κορονοϊού, όσο διάστημα διαρκέσει η διακοπή της Bundesliga.

Πολλοί οπαδοί της γερμανικής ομάδας είχαν μία πρωτότυπη ιδέα. Γνωρίζοντας πως δεν μπορούν πλέον να δουν την ομάδα τους, αλλά και πως υπάρχει κίνδυνος να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα με κλειστές πόρτες, τηλεφώνησαν κατά κύματα στα γραφεία της ομάδας και ζήτησαν με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν οικονομικά για να αντεπεξέλθει η Ουνιόν στις υποχρεώσεις.

Αρκετοί πρότειναν να δωρίσουν με κάποιο τρόπο τα χρήματα που θα ξόδευαν έτσι κι αλλιώς κατά την παρακολούθηση ενός αγώνα στο γήπεδο τους σε μία μπύρα κι ένα σάντουιτς με λουκάνικο! Η Ουνιόν πήρε την ιδέα και την ολοκλήρωσε, ανοίγοντας μία εικονική καντίνα, ένα virtual foodtruck, όπου κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράζει με δυόμιση ευρώ μία μπύρα και με άλλα τόσο ένα παραδοσιακό bratwurst.

Τα έσοδα αυτά μπορεί να είναι ελάχιστα ως προς τα εκατομμύρια ευρώ που θα έφερνε το τηλεοπτικό συμβόλαιο και τα έσοδα από τις χορηγίες και τα εισιτήρια, ωστόσο είναι μία ανάσα, πάνω απ’ όλα όμως μία πράξη αλληλεγγύης, που στέλνει και ένα μήνυμα ενότητας σε όλη την ποδοσφαιρική οικογένεια της Ουνιόν.

Αμέσως μετά την σκυτάλη πήραν και οι ποδοσφαιριστές, που συμφώνησαν με τη διοίκηση της Ουνιόν Βερολίνου να μην πληρωθούν τους μισθούς τους μέχρι να επιστρέψουν στην κανονικότητα!

Just bought virtual beers and brats to support my club. #eisern ⚪️♥️ https://t.co/HVIxXpig7H

— Richard Miller 🌬 (@richardmiller) March 14, 2020