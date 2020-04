Κορωνοϊός: Κέντρο θεραπείας το γήπεδο της Ντόρτμουντ

Στη μάχη κατά του κορωνοϊού συστρατεύτηκε και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία ανακοίνωσε ότι το «Signal Iduna Park» θα χρησιμοποιηθεί ως κέντρο θεραπείας για ασθενείς με κορωνοϊό.

Αρχής γενομένης από αύριο (4/4), οι Βεστφαλοί θα μετατρέψουν το γήπεδό τους σε μονάδα αντιμετώπισης της επιδημίας, με τη βοήθεια της Ένωσης Καθηγητών Νοσηλευτικής της Βεστφαλίας (KVWL).

Το γήπεδο, που είναι το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στη Γερμανία, θα χρησιμοποιηθεί για να γίνεται έλεγχος σε ανθρώπους που εμφανίζουν συμπτώματα του κορωνοϊού και όχι για αυτούς που έχουν ήδη διαγνωσθεί με τον Covid-19 και αντιμετωπίζουν την ασθένεια.

«Το Signal Iduna Park είναι ένα σημείο αναφοράς για όλη την πόλη. Χάρη στις υποδομές, το χώρο και τα τεχνικά μέσα που διαθέτει, είναι το ιδεατό μέρος για να βοηθήσουμε ενεργά τους ανθρώπους που είναι δυνητικά μολυσμένοι από τον ιό και παρουσιάζουν συμπτώματα», δήλωσαν μεταξύ άλλων οι διευθύνοντες σύμβουλοι της BVB, Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε και Κάρστεν Κράμερ.

«Σίγουρα, η ιδέα δεν είναι και τόσο συνηθισμένη. Αυτοί που έχουν πυρετό ή αναπνευστικά προβλήματα θα έρχονται στο στάδιο για εξέταση. Η πραγματικότητα είναι πως υπάρχουν ιδανικές συνθήκες εδώ.

Κάθε ασθενής θα αξιολογείται από γιατρό, ο οποίος θα αποφασίζει εάν είναι φορέας του COVID-19 ή αν θα μπορεί να φεύγει για το σπίτι του», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της KVWL, Δρ. Ντιρκ Σπέλμαγιερ.

Borussia Dortmund, in cooperation with KVWL, will renovate the North Stand of the Signal Iduna Park to serve as a treatment center for suspected COVID-19 patients. pic.twitter.com/oJLBHcYi3J

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 3, 2020