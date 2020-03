Κορωνοϊός: Αυξάνονται οι αντιδράσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Aυξάνονται και πληθύνονται οι αντιδράσεις ανά τον κόσμο για την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων 2020 που είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο Τόκιο από τις 24 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου.

Τη στιγμή που η ΔΟΕ δεν έχει αποφασίσει ακόμη οριστικά για τους Αγώνες και σχεδιάζει να ανακοινώσει τις αποφάσεις της στα τέλη Μαϊου, θέλοντας να κερδίσει χρόνο, αρκετοί αθλητές και πλέον και Ολυμπιακές Επιτροπές θέτουν επί τάπητος το πρόβλημα.

Η κολυμβητική ομοσπονδία των ΗΠΑ κάλεσε της Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή επιτροπή της χώρας να υποστηρίξει την αναβολή των αγώνων. Το ίδιο έπραξε και η ομοσπονδία του στίβου.

«Το σωστό και υπεύθυνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια όλων και να αναγνωρίσουμε σωστά τον κώδωνα αυτής της παγκόσμιας πανδημίας, που αναστέλλει τις αθλητικές προετοιμασίες», επισημαίνει στην επιστολή του ο γενικός διευθυντής της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, Τιμ Χίντσεϊ. Η Αμερικάνικη ομοσπονδία στίβου τονίζει: «Προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλεια αθλητών, προπονητών, προσωπικού και εθελοντών».

Διαμαρτύρονται και οι Νορβηγοί

Την αναβολή των Αγώνων μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο σε όλο τον κόσμο ο κορονοϊός, ζητεί και η Νορβηγική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Με επιστολή της στον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, η Νορβηγική Επιτροπή το καθιστά ξεκάθαρο πως «οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν η κατάσταση για τον COVID-19 τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο σε παγκόσμια κλίμακα».

USA Swimming respectfully requests that the U.S. Olympic & Paralympic Committee advocate for the postponement of the Olympic Games Tokyo 2020. pic.twitter.com/q5bhUwi05q

— USA Swimming (@USASwimming) March 20, 2020