Κόρι Γκοφ: Τρελαίνει τον πλανήτη η κορασίδα του Wimbledon, πέρασε στις «16» με ασύλληπτη ανατροπή (videos)

Δεν υπάρχουν αυτά που κάνει η 15χρονη Κόρι Γκοφ!

Ενώ τα περισσότερα κορίτσια της ηλικίας της βρίσκονται σε διακοπές απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αυτή έχει να καυχιέται πως βρίσκεται στον τέταρτο γύρο του Wimbledon!

Μυθικά πράγματα που συγκρίνονται μόνο με αυτά που έκανε σε αντίστοιχη ηλικία η Μαρτίνα Χίνγκις για την Γκοφ που βρέθηκε μια ανάσα από τον αποκλεισμό κόντρα στην Χέρτσογκ αλλά κατάφερε, με απίστευτο τρόπο, να επιστρέψει!

The thinnest of margins…

How @CocoGauff came back from the brink – twice 😲#Wimbledon pic.twitter.com/m0MZI0Ya5w

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019